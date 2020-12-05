Компания Nikon решила на целый месяц сделать открытым свой курс по фотографии. Для тех, кто имеет много свободного времени, это шанс сэкономить до 50 долларов.

Если вам всегда хотелось овладеть искусством фотографии, компания Nikon в праздничный сезон открыла бесплатный доступ к своему короткому курсу. Об этом рассказали на официальном сайте.

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Что известно

Курс состоит из 11 англоязычных видео, продолжительностью от 15 минут до часа. Он учит как создавать праздничные фото, как фотографировать животных, людей, портреты, природу, как делать макрофото и даже снимать музыкальные видео. Перевода или субтитров на украинский язык, к сожалению, нет.

Обычно стоимость курсов составляет от 15 до 50 долларов. Ведут их профессиональные фотографы. Они предлагают глубокое понимание всего процесса, начиная с правильного освещения, заканчивая работой с нечеткими фотографиями.

Доступ будет оставаться открытым до 31 декабря по всему миру. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт Nikon, зарегистрироваться с помощью электронного адреса и запустить видео.