Ассортимент бренда Ninebot, известного производителя электротранспорта, пополнил оригинальный гироскутер под названием Mecha Kit M1. Новинка примечательна широким выбором опций – ее можно оборудовать сиденьем, двумя дополнительными колесами и даже водяными пушками.

Необычное транспортное средство может работать в трех скоростных режимах: Safety (6 км/ч), Novice (10 км/ч) и Sport (14 км/ч). Соответствующие настройки можно сделать с помощью мобильного приложения, отмечает Gizmochina.

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Особенности Ninebot Mecha Kit M1

В полной комплектации новинка может быть использована для активных игр, благодаря встроенным игрушечным пушкам, которые оснащены лазерными прицелами и могут метать водяные снаряды. Управление осуществляется с помощью двух джойстиков, размещенных на подлокотниках кресла.



Гироскутер оборудован удобным сиденьем и джойстиками

Производитель отмечает, что для использования "боевой" версии устройства возраст владельца гироскутера должен быть не менее 14 лет. Кроме того, существует и базовый вариант поставки электротранспорта без дополнительных модулей.



Ninebot Mecha Kit M1 оснащен водяными пушками и лазерным прицелом

Цена

Гироскутер Ninebot Mecha Kit M1 уже доступен для заказа на торговой площадке Taobao по цене 209 долларов (≈5 901 гривна) за стандартную версию. Полный комплект со всеми опциями обойдется покупателям в 373 доллара (≈10 532 гривны).