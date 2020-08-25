Nintendo готовит крупное обновление консоли Switch в 2021 году
Компания Nintendo планирует выпустить обновленную версию приставки Switch. К тому же готовится линейка новых игр в 2021 году.
Об этом изданию Bloomberg сообщили "люди, знакомые с вопросом".
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Чего ждать от обновления Nintendo Switch
Финальные спецификации устройства пока не определены, но компания изучает возможности увеличения производительности и реализацию воспроизведения 4К-графики. Выпуск новой приставки будет сопровождаться релизом множества игр от Nintendo и студий-партнеров.
Ожидается, что производство новой консоли начнется в следующем году: сейчас мощности заняты выпуском текущих моделей Switch.
В линейке Nintendo Switch есть три устройства:
- презентованная в 2017 году оригинальная консоль;
- модель 2019 года с улучшенной автономностью;
- доступная Nintendo Switch Lite, тоже выпущенная в 2019 году.
Ранее в сети неоднократно появлялись слухи о том, что Nintendo планирует выпустить pro-версию Switch, которая будет обладать большей производительностью. В апреле 2020 года в обновлении 10.0.0 для Switch нашли упоминание новой модели консоли, в которой предусмотрен дополнительный дисплей.