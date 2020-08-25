Компания Nintendo планирует выпустить обновленную версию приставки Switch. К тому же готовится линейка новых игр в 2021 году.

Об этом изданию Bloomberg сообщили "люди, знакомые с вопросом".

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Чего ждать от обновления Nintendo Switch

Финальные спецификации устройства пока не определены, но компания изучает возможности увеличения производительности и реализацию воспроизведения 4К-графики. Выпуск новой приставки будет сопровождаться релизом множества игр от Nintendo и студий-партнеров.

Ожидается, что производство новой консоли начнется в следующем году: сейчас мощности заняты выпуском текущих моделей Switch.

В линейке Nintendo Switch есть три устройства:

презентованная в 2017 году оригинальная консоль;

модель 2019 года с улучшенной автономностью;

доступная Nintendo Switch Lite, тоже выпущенная в 2019 году.

Ранее в сети неоднократно появлялись слухи о том, что Nintendo планирует выпустить pro-версию Switch, которая будет обладать большей производительностью. В апреле 2020 года в обновлении 10.0.0 для Switch нашли упоминание новой модели консоли, в которой предусмотрен дополнительный дисплей.