Компания Nintendo анонсировала обновленную версию портативной ретро-консоли Game & Watch. Новинку представили в рамках онлайн-мероприятия Nintendo Direct.

Game & Watch: Super Mario Bros. выпущенная в честь 35-летия франшизы и оснащена ЖК-дисплеем, сообщает 24 канал.

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Дизайн и характеристики

Внешний вид ретро-консоли практически не изменился, поскольку дизайн основан на оригинальной консоли, как и элементы управления, поэтому легендарный + Control Pad 1980 никуда не денется.

Внутри гаджета установлены цифровые часы и три игры: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels и Ball (версия Марио).

Видео-анонс консоли Game & Watch: Super Mario Bros.:

Цена

Продажи ограниченной партии The Game & Watch: Super Mario Bros. начнутся 13 ноября. Стоимость – 50 долларов (1379 гривен).