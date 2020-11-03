Бюджетный смартфон от бренда Nokia 3.4 начинает продаваться в Украине. Среди его основных преимуществ – не только низкая цена, но и наличие NFC и двух слотов для SIM -карт.

Финская компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под брендом Nokia, сообщила о начале продаж в Украине смартфона начального уровня Nokia 3.4, сообщается на официальной Facebook-странице производителя.

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Что известно о телефоне

Он работает на платформе Qualcomm Snapdragon с частотой 460 под управлением Android 10. Компания обращает особое внимание, что будет обновлять его до следующих версий ОС еще как минимум два года.

Внешне Nokia 3.4 очень сильно похожа на своего "старшего" брата – Nokia 8.3. И даже функционально не сильно отстает от него, хотя имеет более слабый чип.

Nokia 3.4 стартует в Украине / фото Nokia

Основные параметры Nokia 3.4:

Поддержка стандартов связи: 4G / LTE; 3G / WCDMA; GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц;

Два слота под SIM карты

Размер: 160,97×75,99×8,7 мм

Вес: 180 г

Дисплей: 6,39-дюймовый, разрешением HD+ (19.5:9)

Тройная основная камера: 13 Мп + 2 Мп (глубина резкости) + 5 Мп (широкоугольная); светодиодная подсветка; автофокус

Фронтальная камера: 8 Мп

Аудио: FM-радио; Qualcomm aptX; аудио разъем 3,5 мм

Память: 3/4 гб оперативной памяти, 32/64 Гб встроенной; слот под microSD карты памяти

Коммуникации: модуль Bluetooth 4.2; USB Тип-С; поддержка NFC;

Аккумулятор: 4000 мАч

Сканер отпечатков пальцев, Акселерометр, гироскоп, датчики приближения и освещения, электронный компас.

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Цена

Цена в Украине составляет 3999 гривен.