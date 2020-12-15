Компания HMD Global выпустила новый недорогой смартфон Nokia 5.4. Новинка получила качественную камеру, процессор Snapdragon 662, а также емкую батарею, которая обеспечит до двух дней работы на одном заряде.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-офисе HMD Global в Украине.

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Характеристики

Nokia 5.4 оснащен камерой с 4 модулями, главным датчиком является 48 Мп модель. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.



Смартфон Nokia 5.4 / Фото пресс-офис HMD Global в Украине

Новинка работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Уже вскоре смартфон получит обновление до Android 11.

В модели Nokia 5.4 мы хотели совместить высокую производительность и доступную цену,

– рассказал директор по продуктам HMD Global и вице-президент компании в североамериканском регионе Юхо Сарвикас.

Также отдельно стоит отметить функцию "Адаптивной батареи" на базе искусственного интеллекта, благодаря чему автономность увеличивается до 2 дней. Nokia 5.4 оснащен 6.39-дюймовым HD+ дисплеем. Экран практически безрамочный с отверстием для селфи-камеры.

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Цена

Nokia 5.4 поступит в продажу в Украине в конце января. Рекомендованная стоимость 5 499 гривен. Смартфон будет доступен в двух цветах: полярная ночь и пурпурный.