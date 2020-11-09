Nokia N95: в сети опубликовали прототип современного слайдера
В интернете показали прототип слайдера Nokia. Оригинальную версию устройства N95 выпустили еще в 2007 году. Тогда телефон работал с Symbian OS.
Блогер Майкл Фишер опубликовал видеоролик, в котором рассказал о прототипе модели слайдера N95, которую компания HMD Global, которой сейчас принадлежит бренд Nokia, отказалась выпускать. Ему ответил директор по продукту HMD Global Юхо Сарвикас и показал концепт-арты устройства. Это означает, что история с отмененными планами компании – не фейк.
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Что известно
Прототип показывает, что это должен быть боковой слайдер. В выдвижной пенели спрятали динамик на всю длину телефона, две фронтальные камеры и вспышку. Благодаря такому расположению нет необходимости в создании отверстий в дисплее.
Основных камер – три. Особенностью слайдера является то, что вокруг камеры встроено кольцо, которое можно отбрасывать в сторону, тем самым создавая сопротивления для горизонтальной установки устройства.
Юхо Сарвик рассказал, что телефон не запустили в производство, потому что столкнулись с проблемой: "Вы не могли получить доступ к камерам и динамику одновременно".
Смотрите ролик Майкла Фишера о выпущенном слайдере: видео
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