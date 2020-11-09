В интернете показали прототип слайдера Nokia. Оригинальную версию устройства N95 выпустили еще в 2007 году. Тогда телефон работал с Symbian OS.

Блогер Майкл Фишер опубликовал видеоролик, в котором рассказал о прототипе модели слайдера N95, которую компания HMD Global, которой сейчас принадлежит бренд Nokia, отказалась выпускать. Ему ответил директор по продукту HMD Global Юхо Сарвикас и показал концепт-арты устройства. Это означает, что история с отмененными планами компании – не фейк.

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Что известно

Прототип показывает, что это должен быть боковой слайдер. В выдвижной пенели спрятали динамик на всю длину телефона, две фронтальные камеры и вспышку. Благодаря такому расположению нет необходимости в создании отверстий в дисплее.

Основных камер – три. Особенностью слайдера является то, что вокруг камеры встроено кольцо, которое можно отбрасывать в сторону, тем самым создавая сопротивления для горизонтальной установки устройства.

Юхо Сарвик рассказал, что телефон не запустили в производство, потому что столкнулись с проблемой: "Вы не могли получить доступ к камерам и динамику одновременно".

Check out this awesome piece on Nokia N95 from @theMrMobile! We looked at a remake of this icon and also considered a vertical slide concept but the major issue here was that you could not access cameras and the speaker at the same time. Check out the sketch. What would you do? https://t.co/uIHewym3YG pic.twitter.com/7WbUawT3ld — Juho Sarvikas (@sarvikas) November 7, 2020

Смотрите ролик Майкла Фишера о выпущенном слайдере: видео