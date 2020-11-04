Компания Nokia показала телевизоры и телеприставку. Обещают приятные цены, 4K и HDR-качество а также Android 10. Продажа – только в Европе.

Nokia расширяет ассортимент Android-телевизоров в бюджетном сегменте, представив несколько новинок, пишет Аndroidauthority.

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Что известно

Среди новинок оказалось сразу несколько моделей телевизоров с диагоналями от 43 до 75 дюймов. Все оснащены LCD-матрицами. Работают они на операционной системе Android TV с магазином приложений Google Play. В комплекте – пульт дистанционного управления с клавишей быстрого вызова голосового ассистента "Google Ассистент". Большинство из анонсированных телевизоров поддерживают 4K и HDR.

В наличии четыре HDMI-порта. Для пользователей, которые заинтересованы в покупке максимально доступного телевизора, компания разработала 32-дюймовую модель Full HD 3200a с тремя HDMI-выходами и поддержкой HDR. Вся серия поддерживает управление со смартфона.

Еще одной новинкой стала телевизионная приставка Streaming Box 8000, работающий на Android 10. Она воспроизводит 4K-контент и подойдет для пользователей, которые хотят расширить базовые возможности телевизоров. Устройство совместимо с голосовым ассистентом Google, вызвать который можно с помощью пульта.

Streaming Box 8000 от компании Nokia / androidauthority

Цены

Nokia подчеркивает, что все устройства позиционируются, как доступные. Цена приставки Streaming Box 8000 в Европе составляет 99 евро, что составляет примерно 3 300 гривен. Стоимость телевизоров пока не раскрывают.