После презентации смартфонов Nokia 2.4 и Nokia 3.4 бренд представил первую Bluetooth-колонку с большим диаметром динамика и гарнитуру Nokia Power Earbuds Lite. Последнюю отличает наличие высокой степени защиты IPX7 и сенсорные панели.

Колонка Nokia Portable Wireless Speaker

Первую Bluetooth-колонку бренда выпустят под названием Nokia Portable Wireless Speaker. Аппарат получил механические кнопки регулировки громкости, паузы и включения\выключения устройства. Колонка получила Bluetooth 5.0., а производитель заявляет о возможности объединения двух колонок для стерео звучания.

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Автономность устройства составляет 4 часа благодаря батарее емкостью 800 мАч. Наличие встроенных микрофонов позволит принимать телефонные звонки. Стоит отметить, что порт зарядки закрывается заглушкой для защиты от пыли и воды, однако на презентации не указали уровень защиты IP. Стоимость устройства еще не объявили.



Колонка Nokia Portable Wireless Speaker

Наушники Nokia Power Earbuds Lite

Представили также TWS-наушники Nokia Power Earbuds Lite, которые визуально не отличаются от старшей и более дорогой модели Power Earbuds. Отличие заключается в аппаратных характеристиках. Прежде всего уменьшили объем батареи с 3000 мАч до 600 мАч. Автономно наушники смогут работать до 5 часов, кроме того кейс выдерживает 5 полных подзарядок. Еще одним компромиссом стала замена USB Type-C на micro-USB.



Наушники Nokia Power Earbuds Lite

Наушники получили сенсорные кнопки и систему подключения Bluetooth 5.0. Аксессуар защищен от воды по стандартам IPX7 и может выдержать погружение до 1 метра продолжительностью до 30 минут.

Цена

Power Earbuds Lite доступны в трех цветах. На протяжении презентации цену не объявили, однако заверили что ее стоимость не пересечет отметку в 79 евро (2 626 грн).