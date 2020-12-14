Всего неделю назад появились слухи, что бренд Nokia работает над своим первым фирменным ноутбуком. А 13 декабря состоялась его официальная презентация. Правда, анонс состоялся только на индийском рынке.

Как известно в Индии правами на бренд в ряде сегментов обладает сеть Flipkart. Именно она опубликовала первое изображение ноутбука, сообщает gadgets.

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Характеристики

Nokia PureBook X14 получил легкий и тонкий алюминиевый корпус весом 1,1 килограмма. Толщина составляет всего 16,8 мм. Диагональ дисплея составляет 14 дюймов, а разрешение – Full HD. Новинка оснащена большим тачпадом, тонкими рамками, а также классическим дизайном.

Nokia's upcoming notebook is already listed on Flipkart with a price of Rs 90k.



It comes with:

• 10th Gen Intel i5

• 512GB NVMe SSD

• 8GB RAM

• 14" Full HD LED display pic.twitter.com/LBVN8lhsGO — Tushar Mehta (@thetymonbay) December 12, 2020

Он работает на базе CPU Core i5 10 поколения в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Объем SSD составляет 512 ГБ.

Также Nokia PureBook X14 получил 2 порта USB 3, один USB 2.0, один USB-C, HDMI и RJ45. Также есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Цена

Рекомендованная стоимость Nokia PureBook X14 на индийском рынке – примерно 1220 долларов (34 500 гривен).