Представили Nokia PureBook X14: чем интересен первый ноутбук бренда
Всего неделю назад появились слухи, что бренд Nokia работает над своим первым фирменным ноутбуком. А 13 декабря состоялась его официальная презентация. Правда, анонс состоялся только на индийском рынке.
Как известно в Индии правами на бренд в ряде сегментов обладает сеть Flipkart. Именно она опубликовала первое изображение ноутбука, сообщает gadgets.
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Характеристики
Nokia PureBook X14 получил легкий и тонкий алюминиевый корпус весом 1,1 килограмма. Толщина составляет всего 16,8 мм. Диагональ дисплея составляет 14 дюймов, а разрешение – Full HD. Новинка оснащена большим тачпадом, тонкими рамками, а также классическим дизайном.
Он работает на базе CPU Core i5 10 поколения в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Объем SSD составляет 512 ГБ.
Также Nokia PureBook X14 получил 2 порта USB 3, один USB 2.0, один USB-C, HDMI и RJ45. Также есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.
Цена
Рекомендованная стоимость Nokia PureBook X14 на индийском рынке – примерно 1220 долларов (34 500 гривен).
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