Бренд Nokia до сих пор у большинства пользователей ассоциируется исключительно с телефонами. Но за последние несколько лет компания значительно расширила сферу деятельности.

Сейчас на рынке присутствуют телевизоры от Nokia, а также наушники, телевизионные приставки и тому подобное. И на этом бренд не будет прекращать расширение. Как пишет RootMyGalaxy, вскоре мы увидим фирменный ноутбук под брендом Nokia.

Интересно Nokia представила доступные 4K-телевизоры и телеприставку на Android 10

Что известно

Информация о работе над ноутбуком появилась на сайте индийского регулятора, то есть этот продукт появится точно на индийском рынке.

Nokia might soon launch a new laptop/notebook/tablet in India, as the same has received the Indian BIS certification.#Nokia pic.twitter.com/N7vWoj0nSA — Mukul Sharma (@stufflistings) November 27, 2020

Сейчас информации очень мало. Перечень номеров в каталоге насчитывает 9 устройств. Поэтому эксперты задают, что это будет не только ноутбуки, но и, возможно, планшеты или другие девайсы.

Напомним, недавно Nokia презентовала в Европе сразу 7 умных телевизоров. Модели получили диагональ дисплея от 32 до 75 дюймов. Также все работают на базе чистой версии Android TV без сторонних надстроек.

Телевизоры от Nokia имеют поддержку технологии объемного звучания, также они оснащены пультом с подсветкой и широким набором интерфейсов.