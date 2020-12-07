После того, как в сети появилась информация о выходе недорого смартфона Nokia 5.4, инсайдеры сообщают о работе над еще одним бюджетником.

Информацию о будущей новинке под кодовым номером TA-1335 заметили на сайте китайского регулятора TENAA, сообщает onetechstop.net.

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Что известно

Внешне смартфон будет напоминать модель Nokia C3, которую выпустили летом этого года. Кроме того, в документации сертификационного центра есть информация, что будущая новинка получит 4-ядерный процессор с 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная и фронтальная камеры будут одномодульными – 8-мегапиксельные сенсоры в паре со светодиодными вспышками.



Новый смартфон Nokia / Фото onetechstop.net

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 2500 мАч. Также новинка будет иметь классический 3,5-мм разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев, который должны внедрить в кнопку питания.

Цена

Кроме того инсайдеры назвали и примерную стоимость будущего смартфона Nokia. Вероятно, он выйдет на рынок с ценником в 200 долларов (5 700 гривен).