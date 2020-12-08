6G в Европе: Nokia возглавит развитие сотовых сетей следующего поколения
Мир едва не только начал распространение технологии 5G. Лишь чуть более 100 операторов по всей планете предлагают услуги по ее использованию с очень ограниченным территориальным охватом. Однако ученые уже приступают к освоению следующего поколения связи.
Финская компания Nokia возглавит группу организаций, которая займется разработкой проекта по развитию беспроводных сотовых сетей шестого поколения в Европейском Союзе. Об этом пишет Bloomberg.
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Что происходит
По данным издания, в группу вошли семь организаций. Среди них:
- Ericsson,
- Intel,
- Siemens,
- университет Оулу,
- университет Пизы,
- Orange SA,
- Telefonica SA.
Ожидается, что 6G сети будут использовать сверхвысокочастотные терагерцевые радиоволны, что обеспечит расширенные возможности для подключения. На каком этапе находится разработка, не уточняется.
Руководитель отдела стандартизации Nokia в Северной Америке заявил, что он хочет поставить перед собой три цели.
- Первая задание – составление дорожной карты.
- Второе – график развития технологий.
- Третье – развитие сотрудничества с правительством США для финансирования исследований и совместного развития технологий.
Запуск сетей 5G сегодня находится на начальном этапе. Но разработку 6G уже финансируют не только европейские власти. В США есть Next G Alliance и O-RAN Alliance. Китайское правительство тоже создало свою рабочую группу.
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