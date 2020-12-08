Мир едва не только начал распространение технологии 5G. Лишь чуть более 100 операторов по всей планете предлагают услуги по ее использованию с очень ограниченным территориальным охватом. Однако ученые уже приступают к освоению следующего поколения связи.

Финская компания Nokia возглавит группу организаций, которая займется разработкой проекта по развитию беспроводных сотовых сетей шестого поколения в Европейском Союзе. Об этом пишет Bloomberg.

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Что происходит

По данным издания, в группу вошли семь организаций. Среди них:

Ericsson,

Intel,

Siemens,

университет Оулу,

университет Пизы,

Orange SA,

Telefonica SA.

Ожидается, что 6G сети будут использовать сверхвысокочастотные терагерцевые радиоволны, что обеспечит расширенные возможности для подключения. На каком этапе находится разработка, не уточняется.

Руководитель отдела стандартизации Nokia в Северной Америке заявил, что он хочет поставить перед собой три цели.

Первая задание – составление дорожной карты.

Второе – график развития технологий.

Третье – развитие сотрудничества с правительством США для финансирования исследований и совместного развития технологий.

Запуск сетей 5G сегодня находится на начальном этапе. Но разработку 6G уже финансируют не только европейские власти. В США есть Next G Alliance и O-RAN Alliance. Китайское правительство тоже создало свою рабочую группу.