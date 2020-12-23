Nokia выпустила свой собственный умный кондиционер
Бренд Nokia в большинстве до сих пор ассоциируется с телефонами. Однако за последнее время бренд существенно расширил сферы присутствия на рынке. Мы уже знаем о наушниках, телевизорах и нотбуках от Nokia.
Сейчас бренд Nokia представил свой первый умный кондиционер. Правда, пока новинка будет доступна в Индии через популярный торговый Flipkart.
Интересно Samsung выпустила первый MicroLED телевизор за 156 тысяч долларов
Что известно о кондиционере
В линейке представлено 5 моделей, они поддерживают инверторную технологию, имеют встроенный Wi-Fi и интеллектуальные датчики движения. Также все устройства оснащены системой климат-контроля и имеют встроенный многоступенчатый фильтр.
Напомним, в 2019 году индийский гигант Flipkart заключил партнерское соглашение с Nokia, чтобы выпустить линейку умных телевизоров. С тех пор Flipkart запускает в стране различные продукты под брендом Nokia.
Эти смарт-телевизоры можно использовать с другими устройствами умного дома.
Цена
Кондиционеры Nokia поступят в продажу на индийском рынке по цене 420 долларов (11 800 гривен).
Поделиться новостью