Бренд Nokia в большинстве до сих пор ассоциируется с телефонами. Однако за последнее время бренд существенно расширил сферы присутствия на рынке. Мы уже знаем о наушниках, телевизорах и нотбуках от Nokia.

Сейчас бренд Nokia представил свой первый умный кондиционер. Правда, пока новинка будет доступна в Индии через популярный торговый Flipkart.

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Что известно о кондиционере

В линейке представлено 5 моделей, они поддерживают инверторную технологию, имеют встроенный Wi-Fi и интеллектуальные датчики движения. Также все устройства оснащены системой климат-контроля и имеют встроенный многоступенчатый фильтр.

Get ready to enjoy pure and cool air with Nokia air conditioners from Flipkart. Coming soon in India. https://t.co/AXQSlMgNn6 https://t.co/Z5Gnb3hm6n pic.twitter.com/fUZe075CXr — Nokia (@nokia) December 21, 2020

Напомним, в 2019 году индийский гигант Flipkart заключил партнерское соглашение с Nokia, чтобы выпустить линейку умных телевизоров. С тех пор Flipkart запускает в стране различные продукты под брендом Nokia.

Эти смарт-телевизоры можно использовать с другими устройствами умного дома.

Цена

Кондиционеры Nokia поступят в продажу на индийском рынке по цене 420 долларов (11 800 гривен).