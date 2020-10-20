Бренд Nokia выпустил свои фирменные TWS-наушники Nokia E1200. Это полноразмерная модель с большими динамиками. Интересно, что наушники имеют возможность использования с проводам, а также беспроводного использования.

Как передает Gadgets, Nokia E1200 также отличаются длительной автономностью – до 40 часов без подзарядки.

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Что еще интересного

Новые TWS-наушники оснащаются большими 40-миллиметровыми динамиками с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц ( это обеспечивает мощные басы). Девайс выполнен в корпусе из прочного алюминия и имеют сложную конструкцию, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Весят наушники всего 197 граммов.

Наушники поддерживают подключение через Bluetooth 5.0. Кстати, если заряда не хватает, то наушники можно подсоединить к девайсу с помощью кабеля через 3,5 мм разъем.

Зарядка Nokia E1200 происходит через USB Type-C. также здесь предусмотрена поддержка Google Assistant и Siri.

Цена

Международная продажа Nokia E1200 стартует в ноябре. Рекомендуемая стоимость - 59 евро (почти 2 тысячи гривен).