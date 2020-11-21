Самые популярные пароли 2020 года: NordPass назвал "победителя"
Компания NordPass публикует отчет о самых популярных паролях года. В 2020 лидеры почти неизменны. Хотя, как говорят исследователи, менее половины паролей были новыми в списке "самых популярных" 2020 года.
NordPass – это менеджер паролей от команды специалистов в сфере кибербезопасности NordVPN, который является одним из самых известных VPN-сервисов в мире. Компания анализирует пароли пользователей и составляет список самых популярных. В этом году ситуация не слишком изменилась. Самым популярным паролем среди пользователей сервиса стал 123456. Его используют 2 543 285 человек, указано на сайте NordPass.
Интересно Универсальный мессенджер Google получит полезную функцию
Подробнее
Второе и третье место заняли "123456789" и "picture1" соответственно. По информации компании на слом первых двух требуется меньше секунды времени, третьего – три часа.
В то же время первый пароль был взломан 23 597 311 раз, второй – 7 870 694, а третий – 11 190 раз.
Традиционно в лидерах также password, 111111, 123123, 12345, qwerty.
Первая десятка самых популярных паролей в 2020 году / Скриншот с сайта nordpass.com
Согласно исследованиям, большинство людей используют простые пароли, которые легко запомнить, поскольку это удобно. Но проблема в том, что большинство из них очень уязвимы к слому. Компания дает несколько советов, как создать надежный пароль:
- Не используйте словарные слова, комбинации чисел или строки соседних комбинаций клавиатуры. Например, "Пароль", "qwerty" или "123456".
- Воздерживайтесь от повторяющихся символов, таких как "aaaa" или "111aaa"
- Не выбирайте пароли на основе личных данных, которые могут быть не полностью конфиденциальными, например, вашего номера телефона, даты рождения или имени.
- Не используйте повторно пароли для нескольких учетных записей. Создайте уникальный для каждой учетной записи и сделайте их длинными – не короче 12 символов.
- Используйте комбинацию прописных и строчных букв, цифр и символов.
- Изменяйте свои пароли по крайней мере каждые 90 дней.
- Чтобы создать сложный, надежный пароль, воспользуйтесь Генератором паролей, который не только составит уникальный сложный пароль, но и запомнит его.
Поделиться новостью