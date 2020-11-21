Компания NordPass публикует отчет о самых популярных паролях года. В 2020 лидеры почти неизменны. Хотя, как говорят исследователи, менее половины паролей были новыми в списке "самых популярных" 2020 года.

NordPass – это менеджер паролей от команды специалистов в сфере кибербезопасности NordVPN, который является одним из самых известных VPN-сервисов в мире. Компания анализирует пароли пользователей и составляет список самых популярных. В этом году ситуация не слишком изменилась. Самым популярным паролем среди пользователей сервиса стал 123456. Его используют 2 543 285 человек, указано на сайте NordPass.

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Второе и третье место заняли "123456789" и "picture1" соответственно. По информации компании на слом первых двух требуется меньше секунды времени, третьего – три часа.

В то же время первый пароль был взломан 23 597 311 раз, второй – 7 870 694, а третий – 11 190 раз.

Традиционно в лидерах также password, 111111, 123123, 12345, qwerty.



Первая десятка самых популярных паролей в 2020 году / Скриншот с сайта nordpass.com

Согласно исследованиям, большинство людей используют простые пароли, которые легко запомнить, поскольку это удобно. Но проблема в том, что большинство из них очень уязвимы к слому. Компания дает несколько советов, как создать надежный пароль: