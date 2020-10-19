Известный инсайдер раскрыл некоторые характеристики нового флагмана Samsung . В частности, рассказал о его дизайне, габаритах и дате выпуска.

Инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры и видео будущего флагмана Samsung – Galaxy S21, хотя точное название устройства пока не известно, пишет издание App.voice.

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Что он показал

Новинка от Samsung получит три камеры / фото app.voice

Фронтальная сторона не изменилась, по сравнению с предыдущими моделями. Дисплей получил тонкие рамки без закругленных краев. Камера остается в центре, в круглом вырезе.

Дизайн же основной камеры отличается. Она будет на три модуля и расположится в прямоктному блоке, что будет выступать над корпусом. Вспышка находится отдельно, как у Galaxy Note 10.

Новинка от Samsung получит три камеры / фото app.voice

OnLeaks прогнозирует, что у смартфона будет экран с диагональю около 6,2 дюйма. Примерные габариты – 151,7 x 71,2 x 7,9 мм, или 9 мм, учитывая выступ камеры.

Еще одной интересной новостью стало подтверждение слухов о том, что на этот раз Samsung представит новую линейку смартфонов раньше, чем всегда – уже в начале января. Покажут:

Galaxy S21,

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

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Кроме того, инсайдер показал устройство со всех углов через 3D модель: видео