"Google Диск" получит новую полезную офлайн-функцию
Популярный облачный сервис "Google Диск" обеспечивает доступ к данным с любого устройства, но не поддерживает шифрование файлов, что может привести к проблемам с безопасностью. Вскоре, по данным сетевых информаторов, ситуация изменится.
В выходных файлах фирменного мобильного приложения Google была обнаружена новая функция, способная защитить конфиденциальную информацию пользователей от посторонних, сообщает Android Police.
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Как будет работать новая функция
Память о возможности шифрования файлов энтузиасты портала XDA-Developers обнаружили в коде Android-версии Google Drive для Android с номером сборки 2.20.441.06.40. Примечательно, что процесс будет происходить локально на компьютере пользователя, а не на стороне сервера.
Чуть позже разработчик Алессандро Палуцци опубликовал в своем твиттере скриншоты новой функции в действии.
Он отметил, что зашифрованные файлы будут дополняться иконкой в виде замка, что указывает на их доступность в автономном режиме. При этом по его словам, изменение настроек шифрования приводит к удалению всех загруженных ранее копий.
Когда именно новая функция станет доступна всем пользователям, пока неизвестно.
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