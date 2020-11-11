Популярный облачный сервис "Google Диск" обеспечивает доступ к данным с любого устройства, но не поддерживает шифрование файлов, что может привести к проблемам с безопасностью. Вскоре, по данным сетевых информаторов, ситуация изменится.

В выходных файлах фирменного мобильного приложения Google была обнаружена новая функция, способная защитить конфиденциальную информацию пользователей от посторонних, сообщает Android Police.

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Как будет работать новая функция

Память о возможности шифрования файлов энтузиасты портала XDA-Developers обнаружили в коде Android-версии Google Drive для Android с номером сборки 2.20.441.06.40. Примечательно, что процесс будет происходить локально на компьютере пользователя, а не на стороне сервера.

Чуть позже разработчик Алессандро Палуцци опубликовал в своем твиттере скриншоты новой функции в действии.

Let's give some more details about it #Google will allow to encrypt documents saved on your device (namely documents marked to be available offline)

Changing this settings will erase all copies already downloaded. https://t.co/tizh8OSser pic.twitter.com/58GJjX7y2q — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 10, 2020

Он отметил, что зашифрованные файлы будут дополняться иконкой в виде замка, что указывает на их доступность в автономном режиме. При этом по его словам, изменение настроек шифрования приводит к удалению всех загруженных ранее копий.

Когда именно новая функция станет доступна всем пользователям, пока неизвестно.