Один из создателей Всемирной паутины и ряда популярных протоколов Тим Бернерс-Ли уже не раз заявлял, что интернет должен быть бесплатным и открытым, а его использование для пропаганды и распространения фейковых новостей вызывает обеспокоенность. Теперь "отец интернета" предложил альтернативу.

Альтернативой "захваченной корпорациями" глобальной сети он представил собственный проект с открытым исходным кодом, нацеленный на сохранение конфиденциальности пользователей, сообщает TechCrunch.

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Что известно о проекте

Основанный ученым стартап Inrupt запустил корпоративную версию платформы Solid, созданной еще в 2017 году. Она позволяет крупным организациям и правительствам создавать приложения, при работе с которыми пользователи получают возможность контролировать свои данные, находящиеся в персональных онлайн-хранилищах (модулях). К ним могут быть подключены различные сервисы для выполнения конкретной работы, например, уплаты налогов или взаимодействия с поставщиком медицинских услуг.

В отличие от традиционных веб-приложений, включая их мобильные версии, при работе с Solid владелец приложения должен запросить разрешение на использование персональных данных. При необходимости пользователь может просто закрыть сервису доступ к своему модулю, переставая делиться личной информацией. Одним из первых таких проектов стало приложение Национальной службы здравоохранения Великобритании – с его помощью пациенты могут контролировать свои данные о здоровье.

Проект Бернерс-Ли направлен на сохранение конфиденциальности пользователей

У компании также есть опыт сотрудничества и с другими организациями, включая BBC и правительство Фландрии в Бельгии. Разработчики проекта отмечают, что в основе Solid лежат те же стандарты и методы создания сайтов, поэтому приложения нового типа будут работать в любом браузере. В планах стартапа – дальнейшее развертывание платформы силами крупных компаний.