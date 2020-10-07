Белорусские "киберпартизаны" готовят масштабную атаку на банковскую систему страны. Они призвали граждан снять наличные с банковских карт и отозвать депозиты со счетов госбанков.

Белорусские хакеры заявили, что они создали вредоносное программное обеспечение для банковских систем – троян. Он рассчитан на массовое внедрение в банкоматы. Об этом сообщили на телеграм-канале "Киберпартизаны".

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"Киберпартизаны" заявили, что к вечеру 9 октября 2020 года угрозы для банковской системы нет.

Рекомендации: до конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников. Обналичить банковские карты. Отозвать депозиты со счетов государственных банков. Немедленно,

– говорилось в сообщении.

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