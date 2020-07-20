Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые занимались продажей техники через интернет, а когда покупатели переводили деньги, просто исчезали. В общем мошенники нажились на полтора миллиона гривен.

Как передает пресс-служба киберполиции, для этой незаконной деятельности мошенники создали 14 сайтов.

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Детали

Группа преступников работала с декабря 2016 года. За этот период они обманули более 200 доверчивых клиентов.

Они запускали сайты, на которых якобы продавали компьютерную и бытовую и технику. Также на сайтах размещали фиктивные предложения по аренде жилья. Каждый такой сайт работал не больше трех недель.

Что грозит мошенникам

Правоохранители провели 18 обысков в офисах и квартирах подозреваемых. В результате изъяли технику, телефоны, банковские карты и черновые записи.

Полиция возбудила уголовное производство. Мошенникам грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.