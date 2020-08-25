Украинская компания "Новая почта" расширила функционал и добавила новую услугу – осуществление безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями. Сервис получил название "Сейф-сервис".

Этот новый сервис призван помочь защитить от мошенников как отправителя, так и получателя при оплате с карты на карту, сообщили в пресс-службе Новой почты.

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Сервис уже доступен в мобильном приложении и бизнес-кабинете на сайте Новой почты.

Как это работает

"Сейф-сервис" работает вроде других безопасных покупок на OLX или Prom. Сделка работает через мобильное приложение или бизнес-кабинет на сайте Новая почта.

Поэтому сразу после оплаты деньги попадают не на счет продавца, а в резерв. После этого продавец отправляет посылку. Далее покупку получает клиент, он ее осматривает, и только после этого средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла, то ее отправляют обратно продавцу, а деньги возвращаются покупателю.

В компании отмечают, что данные платежных карт обеих сторон будут полностью конфиденциальными.

Цена

Для продавцов эта услуга бесплатная, а покупатель платит комиссию за перевод в размере 10 гривен в тестовый период (до 12 октября 2020).

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Посылка, оформленная с "Сейф-сервисом", может находиться в отделении 5 дней. Если время вышло, то она автоматически будет возвращена отправителю.