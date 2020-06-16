"Новая Почта" тестирует роботизированные тележки для перевозки грузов – видео
Компания новая почта на терминале ЛЕО во Львове в тестовом режиме использует роботизированные тележки для сортировки грузов. Тележки передвигаются по заранее заданной траектории, а после выгрузки возвращаются на начальную позицию.
24 канал сообщает, что на инновационном терминале ЛЕО во Львове сейчас работают десять таких тележек производства украинской компании "Стандарт-ПАК". Роботизированные тележки транспортируют грузы весом от 30 килограммов.
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Как работают роботизированные тележки "Новой почты"
Роботележки курсируют между зонами выгрузки и загрузки, двигаясь по магнитной ленте со скоростью до 0,8 м/с, в то же время максимальная скорость движения "работа" составляет 5 км/час.
Роботележки транспортируют грузы для "Новой почты"
Роботележку сначала нагружают, а далее на панели управления сотрудник указывает траекторию движения, вводя комбинацию из цифр. Для отображения различных этапов движения робот имеет специальный цветной датчик: зеленый – тележка на старте и готова к загрузке, красный – движется, желтый – происходит разгрузка.
Роботележки производит украинская компания "Стандарт-ПАК"
Такие роботизированные грузовые тележки способны транспортировать грузы до 300 кг на верхней платформе самого робота. Негабаритные и тяжелые пакеты до 1000 кг тележки могут тянуть за собой.
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Видео работы грузовых роботележек "Новой почты":
Термінал ЛЕО у Львові працює з 20 вересня 2019 року. Його загальна площа становить 15 тис. кв. м. Вантажі та посилки тут сортуються окремо, що дозволяє швидше розподіляти та доставляти відправлення.