Лето в самом разгаре, и многие люди различными способами пытаются спастись от жары. Самым эффективным способом является использование кондиционера, однако здесь есть некоторые недостатки. Американские ученые решили бороться с проблемой другим путем. Они создали ткань, которая способна эффективно отводить тепло, позволяя даже в невыносимую жару чувствовать прохладу.

Согласно официальным данным, не менее 10% всей электроэнергии в США в летний период расходуется на кондиционирование воздуха в помещениях. Между тем, исследователи уверяют, что эффективным методом является охлаждение непосредственно человеческого тела, чем всего помещения, сообщает Slashgear.

Интересно Ученые создали сверхпрочный материал "Протей", который невозможно разрезать: видео

Все существующие эксперименты по созданию охлаждающей одежды пока не достигали успеха. В отличие от них новая охлаждающая ткань эффективно отводит тепло от тела. При этом она остается "дышащей" и в придачу влагоотталкивающей.

Тизер технологии

Особенности охлаждающей ткани

Материал изготавливается методом электропрядения полимерного полиуретана, водостойкой версии полимера, известного как фторированный полиуретан, с добавлением теплопроводного наполнителя, изготовленного из нанолистов нитрида бора. Мембраны внутри материала позволяют отталкивать влагу извне, вместе с тем они будут достаточно велики для того, чтобы обеспечить испарение пота с поверхности кожи человека.

Новый материал обеспечивает охлаждение тела, теплопроводность и водостойкость ткани

К теме Умная ткань способна менять свой размер под влиянием температуры: видео

Исследователи рассказывают, что нанолиты нитрида бора образуют сеть, способную проводить тепло, позволяя воздуху свободно циркулировать. Как выяснилось, теплопроводность нового материала оказалась выше, чем в большинстве подобных тканей.

Потенциально новую технологию можно использовать не только для охлаждения человеческого тела, но также привлечь для создания солнечных панелей, опреснения морской воды и контроля за температурой в электронике.