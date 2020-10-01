Появилась новая опасная онлайн-игра, которая привела к смерти парня. Эта игра похожа по принципу на известную смертельную игру Синий кит.

Трагедия произошла в Италии. Как передает Daily Mail, школьник покончил с собой после участия в онлайн-игре. По крайней мере к такому решению пришли местные полицейские, занимающиеся расследованием.

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11-летний мальчик оставил предсмертную записку. В ней он сказал, что любит своих родителей и добавил, что "должен следовать за черным мужчиной в капюшоне".

Как говорят полицейские, это вымышленный персонаж по имени Джонатан Галиндо. Он выглядит как человекообразная собака и носит темный капюшон.

Игра начинается с того момента, как кто-то добавляет Галиндо в чат. Этот персонаж дает простые задания вроде "проснуться среди ночи" или "посмотреть страшный фильм". Но со временем задания становятся все опаснее. Доходит до того, что участник должен подвергнуть себя смертельной опасности или совершить самоубийство.