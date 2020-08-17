Пожалуй, главный недостаток электромобилей – их небольшая автономность. Один из поставщиков Tesla – китайская CATL – сообщила о разработке новой технологии, позволяющей отказаться от традиционных корпусов, которые делают батареи тяжелыми и громоздкими. В результате увеличивается дальность хода электромобиля от одной зарядки.

Китайская компания CATL, которая поставляет литий-железо-фосфатные батареи (LFP) для Tesla и производит аккумуляторы для Volkswagen и Daimler, недавно подписала договор с японской Honda Motor, сообщает Gadgetsnow.

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Как удалось увеличить автономность автомобиля

Представители компании рассказали о разработке новой технологии, которая позволит снизить конечный вес батарей. Дело в том, что для защиты от механических повреждений аккумуляторы запаяны в прочный тяжелый кожух. Инженеры CATL предложили устанавливать батареи непосредственно в шасси и раму машины. Это позволит загрузить больше сегментов в автомобиль, увеличив его автономность.



CATL предложила паковать батареи прямо в шасси и корпус машины

По словам главы CATL Цзэн Юйцюня, благодаря новой технологии удастся увеличить запас хода до 800 километров.

Когда заработает новая технология

Внедрение подобного способа размещения батарей планируется к 2030 году. В ходе отраслевой конференции стало известно, что для обеспечения ключевых ресурсов и ускорения глобальной экспансии CATL планирует инвестировать в технологии 2,73 миллиарда долларов.