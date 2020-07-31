Большинство дронов-мультикоптеров держатся в воздухе примерно полчаса, после чего их аккумулятор нужно перезаряжать от одного до двух часов. Технология FlashBattery, разработанная израильской компанией StoreDot, не увеличивает время полета, но позволяет пополнить батарею всего за пять минут.

Три года назад StoreDot придумала, как заряжать смартфоны и электромобили за 5 минут. Теперь же компания представила рабочую версию технологии, пишет New Atlas.

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Накануне компания рассказала, что внедрила модификацию готового устройства в систему автономной зарядки дронов, которые оборудованы аккумуляторами StoreDot.

Разработчики утверждают, что полностью использованную батарею можно зарядить до 100% за пять минут, хотя емкость энергии этой батареи немного меньше, чем в традиционной литий-ионной модели. В результате время полета становится чуть меньше.

Цена системы пока не объявлена, но известно, что она будет на уровне существующих батарей для дронов, при учете всех затрат на эксплуатацию и время простоя дрона в ожидании зарядки. Коммерческий выпуск технологии FlashBattery намечен на конец этого года.

Что это дает

Дроны смогут проводить больше времени, занимаясь выполнением своих непосредственных задач, и им не придется постоянно возвращаться на базу для замены аккумуляторов. В то же время, быстрая зарядка позволит им распространить свою деятельность на сферы, где использование дронов до сих пор не практиковалось именно из-за их долгой перезарядки или ручной смены аккумулятора.

Как это работает

В основе технологии лежат наноточки, химически синтезированные пептиды, которые формируют базу многофункционального электрода, позволяя суперконденсаторам быстро заряжаться, а разряжаться медленно, как литий-ионная батарея. Это соединение имеет более высокую температуру горения, чем графит. К тому же, сырье для таких батарей не дорогое, доступное и экологически чистое.