Новая услуга в Viber: эмодзи для реакции на сообщение
Популярный мессенджер Viber получил очередное обновление. Вскоре пользователи смогут реагировать на сообщения с помощью различных эмодзи.
Как стало известно 24 каналу, эту новую функцию приурочили ко всемирному дню эмодзи.
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Детали
Как говорят в компании, новая функция позволяет по-новому реагировать на тот или иной пост в сообществах. Пользователю нужно будет кликнуть на сердечко, появится 5 эмоций:
- смех
- удивление
- печаль
- злость
- любовь
Автор сообщения получит всю информацию о реакции читателей. Для этого нужно нажать на пост и выбрать пункт "Информация".
В Viber можно будет реагировать на сообщения / Скриншот
Правда, в Viber не уточнили, когда именно станет доступна новая услуга. Там говорят, что люди смогут воспользоваться ею "вскоре".
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Обновление заметок
В новой версии Viber (13.4) сообщения, переадресованные из других чатов в "Мои заметки", будут сопровождаться информацией о том, из какого чата вы их переслали. Так пользователь сможет быстрее вспомнить ситуацию. Обновление мессенджера уже доступно для Android и iOS.