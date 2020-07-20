Популярный мессенджер Viber получил очередное обновление. Вскоре пользователи смогут реагировать на сообщения с помощью различных эмодзи.

Как стало известно 24 каналу, эту новую функцию приурочили ко всемирному дню эмодзи.

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Детали

Как говорят в компании, новая функция позволяет по-новому реагировать на тот или иной пост в сообществах. Пользователю нужно будет кликнуть на сердечко, появится 5 эмоций:

смех

удивление

печаль

злость

любовь

Автор сообщения получит всю информацию о реакции читателей. Для этого нужно нажать на пост и выбрать пункт "Информация".

В Viber можно будет реагировать на сообщения / Скриншот

Правда, в Viber не уточнили, когда именно станет доступна новая услуга. Там говорят, что люди смогут воспользоваться ею "вскоре".

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Обновление заметок

В новой версии Viber (13.4) сообщения, переадресованные из других чатов в "Мои заметки", будут сопровождаться информацией о том, из какого чата вы их переслали. Так пользователь сможет быстрее вспомнить ситуацию. Обновление мессенджера уже доступно для Android и iOS.