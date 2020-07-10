Neuralink, таинственная компания по разработке мозговых имплантов, проведет вторую пресс-конференцию 28 августа. Ее основатель Илон Маск напомнил девиз Neuralink: "Не можешь предотвратить – возглавь". Речь идет о неизбежном, с его точки зрения, появлении искусственного интеллекта, который превзойдет человека.

О второй пресс-конференции Neuralink Илон Маск по привычке рассказал в своем Твиттере. Других деталей миллиардер не сообщил – только заинтриговал.

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Подождите пока не увидите новую версию и сравните ее с той, которая была представлена в прошлом году. Это потрясающе,

– написал Маск.

Wait until you see the next version vs what was presented last year. It’s *awesome*. — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

Немного о компании Neuralink

Компания Neuralink была основана в 2016 году с миссией уравнять шансы человечества в гонке интеллектов с машинами. Несколько лет, пока ее глава и идейный вдохновитель Илон Маск занимался производством электромобилей Tesla и ракет многоразового использования SpaceX, Neuralink оставалась в тени и проводила исследования, не привлекая к себе внимания. Однако в прошлом июле мир узнал о том, чем именно занимались ученые.

На презентации в 2019 году был представлен чип N1 размером 4 на 4 мм, который имплантируется в мозг пациента. У него тысяча двадцать четыре электрода, каждый из которых толщиной 5 микрон. Чип спрятан в герметичном корпусе 8 мм диаметром.



Чип N1 в капсуле которая монтируется в мозг пациента

Модуль, расположенный за ухом, соединенный с чипом и посылает радиосигналы, позволяющих человеку управлять смартфоном или компьютером силой мысли. Также компания разработала робота для имплантации чипа.



Модуль управления, который крепится за ухом и соединяется с чипом

Тогда же было сказано, что клинические испытания должны начаться в конца 2020 года на пациентах с параличом четырех конечностей. А теперь стала известна дата проведения следующего отчетного мероприятия, на котором нам, вероятно, покажут следующее поколение чипа.