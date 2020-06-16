Несмотря на множество новшеств, которые появились в майском обновлении Windows 10, после его установки ряд пользователей столкнулись с проблемами в работе браузера Google Chrome. Сбой в приложении приводит к постоянному "вылету" из учетной записи и сбросу авторизации на различных сайтах.

На форумах Reddit и Google начали появляться жалобы, связанные с багом при попытке синхронизации Chrome с аккаунтом Google, рассказывает mspoweruser.

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В чем заключается проблема

При каждом запуске браузера пользователям приходится повторно вводить данные учетной записи, а избавиться от этой процедуры не помогает даже переустановка программы. Кроме того, в ряде случаев пропадают сохраненные cookies-файлы, что приводит к выходу из различных веб-сервисов.

Почему это происходит

Ошибку заочно связывают с майским обновлением Windows 10 версии 2004, поскольку подобный баг не был замечен в предыдущих релизах. Microsoft пока не прокомментировала ситуацию, а в Google, по слухам, уже приступили к изучению проблемы.

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Как решить проблему

В качестве временного решения энтузиасты предлагают закрыть процесс Chrome.exe в окне диспетчера задач Windows (Ctrl + Alt + Del). После этого следует нажать комбинацию клавиш Win+L для блокировки системы и выполнить повторный вход – в таком случае Chrome не "отвалится" от привязанного аккаунта Google.