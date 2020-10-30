Центр исследований Microsoft показал новое изобретение для взаимодействия в виртуальной реальности. Он позволит чувствовать предметы, которые вы берете в руки в игре.

Microsoft Research опубликовали материалы исследований на официальной странице компании.

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Детали разработки

Новое устройство под названием PIVOT имитирует такие физические силы, как импульс и сила тяжести, обеспечивая ощущение прикосновения к объектам в виртуальной реальности. С его помощью можно брать в руки, ловить, бросать и перемещать виртуальные предметы.



Демонстрация возможностей PIVOT / анимация Microsoft

Когда вы протягиваете руку, чтобы сорвать яблоко с дерева, вы встречаетесь с разными ощущениями – твердость яблока, когда вы его сжимаете, сопротивление ветви, когда вы тянете за яблоко, вес яблока в ладони, когда вы его сорвали, и гладкая, круглая поверхность под кончиками пальцев,

– рассказывают исследователи.

Конструкция

PIVOT крепится к запястью. Он представляет собой шарнирный механизм с небольшим мотором и тактильной ручкой. Устройство определяет, когда рука человека коснется предмета, после чего рукоять перемещается в ладонь с нужной силой, имитируя вес предмета и скорость его падения.

Тактильная ручка может быть заменена на существующие контроллеры. Однако особенность PIVOT в том, что такую ​​тактильную ручку не нужно постоянно держать в руке. Она может быть вызвана по требованию, сохраняя руки свободными, когда они не используются. Человек может печатать на клавиатуре, использовать мышь или другие физические объекты в своем окружении. Когда это необходимо, быстрое движение запястья может инициировать поворот, чтобы переместить ручку в ладонь человека, для взаимодействия с виртуальными объектами.

Первые тесты

Майкрософт протестировала изобретение. Участники эксперимента оценили контроллер следующим образом:

реалистичность захватывания и отпускания, различной формы и размера – 5,19 баллов из 7;

возможность ловить и бросать мячи в разных направлениях с разной скоростью – 5,5 баллов;

точность сравнительного веса объектов – 87% при шаге в 0,1 кг.

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Смотрите демонстрацию возможностей PIVOT: видео

Сегодня визуализации VR являются захватывающими, изысканными и привлекательными – настолько, что когда вы надеваете гарнитуру VR и переноситесь в виртуальный мир, в котором яблоко свисает с ветки дерева, вы не можете не схватить его. Но когда вы тянетесь к этому яблоку и не чувствуете его гладкости, твердости, отступления ветви при попытке ее сорвать или ее веса на ладони, иллюзия разрушается. С помощью тактильных контроллеров, таких как PIVOT, исследователи Microsoft работают над решением этой проблемы,

– подытожили в компании.