Новинка от Microsoft: тактильный контроллер для виртуальной реальности
Центр исследований Microsoft показал новое изобретение для взаимодействия в виртуальной реальности. Он позволит чувствовать предметы, которые вы берете в руки в игре.
Microsoft Research опубликовали материалы исследований на официальной странице компании.
Интересно Microsoft готовит большой редизайн интерфейса Windows 10
Детали разработки
Новое устройство под названием PIVOT имитирует такие физические силы, как импульс и сила тяжести, обеспечивая ощущение прикосновения к объектам в виртуальной реальности. С его помощью можно брать в руки, ловить, бросать и перемещать виртуальные предметы.
Демонстрация возможностей PIVOT / анимация Microsoft
Когда вы протягиваете руку, чтобы сорвать яблоко с дерева, вы встречаетесь с разными ощущениями – твердость яблока, когда вы его сжимаете, сопротивление ветви, когда вы тянете за яблоко, вес яблока в ладони, когда вы его сорвали, и гладкая, круглая поверхность под кончиками пальцев,
– рассказывают исследователи.
Конструкция
PIVOT крепится к запястью. Он представляет собой шарнирный механизм с небольшим мотором и тактильной ручкой. Устройство определяет, когда рука человека коснется предмета, после чего рукоять перемещается в ладонь с нужной силой, имитируя вес предмета и скорость его падения.
Тактильная ручка может быть заменена на существующие контроллеры. Однако особенность PIVOT в том, что такую тактильную ручку не нужно постоянно держать в руке. Она может быть вызвана по требованию, сохраняя руки свободными, когда они не используются. Человек может печатать на клавиатуре, использовать мышь или другие физические объекты в своем окружении. Когда это необходимо, быстрое движение запястья может инициировать поворот, чтобы переместить ручку в ладонь человека, для взаимодействия с виртуальными объектами.
Первые тесты
Майкрософт протестировала изобретение. Участники эксперимента оценили контроллер следующим образом:
- реалистичность захватывания и отпускания, различной формы и размера – 5,19 баллов из 7;
- возможность ловить и бросать мячи в разных направлениях с разной скоростью – 5,5 баллов;
- точность сравнительного веса объектов – 87% при шаге в 0,1 кг.
Актуально Watch Dogs Legion: игра получает первые отзывы
Смотрите демонстрацию возможностей PIVOT: видео
Сегодня визуализации VR являются захватывающими, изысканными и привлекательными – настолько, что когда вы надеваете гарнитуру VR и переноситесь в виртуальный мир, в котором яблоко свисает с ветки дерева, вы не можете не схватить его. Но когда вы тянетесь к этому яблоку и не чувствуете его гладкости, твердости, отступления ветви при попытке ее сорвать или ее веса на ладони, иллюзия разрушается. С помощью тактильных контроллеров, таких как PIVOT, исследователи Microsoft работают над решением этой проблемы,
– подытожили в компании.
Поделиться новостью