Компания Apple выпустила iPhone SE (2020) весной. С тех пор смартфон получил бешеную популярность. Не удивительно, что сейчас производитель начал работу над "бюджетником".

По крайней мере об этом говорят источники. Более того, в Сети уже появились новые подробности об устройстве, в частности данные о дисплее и камере, пишет 4pda.

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Что известно об iPhone SE 3

Как говорят китайские сетевые информаторы, главным отличием новинки от iPhone SE (2020) станет размер дисплея. Новинка будет больше – до 6,06 дюйма.

Также производитель должен увеличить количество модулей основной камеры. На замену одинарной камере придет двойная. Что касается дизайна, то "старая добрая классика" остается – толстые рамки, сканер отпечатков Touch ID и кнопка "Домой".

Точное название будущей новинки пока неизвестно. Возможно он будет иметь название iPhone SE 3 или iPhone SE Plus.

Цена

Отраслевой аналитик Мин-Чи Куо также заявил, что обновленная версия "бюджетника" на китайском рынке составит 3500 юаней (это 536 долларов или 15 тысяч гривен).