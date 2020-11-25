Компания Google разработала интересное приложение. Оно получило название Task Mate. Оно предлагает пользователям выполнить задание, а за это они получают бонусы, которые можно обналичить.

Сейчас работа над новым приложением находится на стадии закрытого бета-тестирования, сообщает Gsmarena.

Интересно Новая версия WhatsApp решит раздражающую проблему мессенджера

Как это работает

Пользователям предлагают пройти опрос о недавних покупках или опыте использования продуктов Google (Gmail, Google Assistant и YouTube). В обмен на ответы на эти вопросы пользователи получают бонусы в Google Play, которые можно использовать для оплаты приложений или подписок Play Store.

Также сервис предлагает пользователям выполнять более сложные задачи в обмен на вознаграждение, которое можно обналичить.

На данный момент приложение доступно только в Индии. Пользователи могут попросить сфотографировать ближайший ресторан, ответить на вопросы для опроса и проверки переводов с английского языка на хинди и тому подобное.

В общем, есть "полевые" и "сидячие" задачи, последние можно выполнять дома. Пользователи могут получать вознаграждение, записывая предложения или расшифровывая предложения – это должно помочь Google понять нюансы произношения индийских носителей английского языка.