В Новой Зеландии добывают золото из старых смартфонов: шокирующая технология
Компания из Новой Зеландии Mint Innovation добывает золото из старых смартфонов – делает это с помощью бактерий. Ученые объяснили, что в старых приборах даже больше золота, чем в золотоносных рудах.
Как добывают золото
► Измельчают
Как сообщает CNBC, сначала ученые отбирают электронный лом и измельчают его, чтобы он напоминал песок.
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Так они могут удостовериться, что весь металл в электронике подвергается дальнейшей переработке. К примеру, ценные вещества есть в микросхемах. Однако, чтобы их удалось обнаружить на следующем этапе работы – их нужно измельчить.
Измельченная техника / Скриншот с видео
► Растворяют
Далее этот так называемый песок из смартфонов и планшетов растворяют в специальной смеси. Однако поддается этому не весь материал. Тот, что не растворился, обязательно забирают.
Так называемый песок растворяют / Скриншот с видео
► Добавляют бактерии
Позже в смесь добавляют бактерии. Со временем к ним постепенно прикрепляются атомы золота. Бактерии, которые покрылись золотом, фильтруют и делают из них уже твердое золото.
Как добывают золото из смартфонов: видео
Эксперты из компании пояснили, что в электронном ломе больше концентрация золота, чем в золотоносных рудах. В то же время процесс извлечения вещества из отходов даже дешевле. В компании отметили, что хотят попробовать добывать палладий из старой электроники. На этом не останавливаются – впоследствии будут искать ценные вещества в других предметах.