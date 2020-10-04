Компания из Новой Зеландии Mint Innovation добывает золото из старых смартфонов – делает это с помощью бактерий. Ученые объяснили, что в старых приборах даже больше золота, чем в золотоносных рудах.

Как добывают золото

► Измельчают

Как сообщает CNBC, сначала ученые отбирают электронный лом и измельчают его, чтобы он напоминал песок.

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Так они могут удостовериться, что весь металл в электронике подвергается дальнейшей переработке. К примеру, ценные вещества есть в микросхемах. Однако, чтобы их удалось обнаружить на следующем этапе работы – их нужно измельчить.



Измельченная техника / Скриншот с видео

► Растворяют

Далее этот так называемый песок из смартфонов и планшетов растворяют в специальной смеси. Однако поддается этому не весь материал. Тот, что не растворился, обязательно забирают.



Так называемый песок растворяют / Скриншот с видео

► Добавляют бактерии

Позже в смесь добавляют бактерии. Со временем к ним постепенно прикрепляются атомы золота. Бактерии, которые покрылись золотом, фильтруют и делают из них уже твердое золото.

Как добывают золото из смартфонов: видео

Эксперты из компании пояснили, что в электронном ломе больше концентрация золота, чем в золотоносных рудах. В то же время процесс извлечения вещества из отходов даже дешевле. В компании отметили, что хотят попробовать добывать палладий из старой электроники. На этом не останавливаются – впоследствии будут искать ценные вещества в других предметах.