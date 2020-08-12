Новые устройства беспроводной передачи энергии компании Emrod могут передавать большие объемы электроэнергии между двумя точками. Единственным существенным минусом технологии является дальность работы, которая ограничена зоной прямой видимости.

В системе используется передающая антенна, реле и ректена (антенна, способная превращать микроволновую энергию в электричество), рассказывает PM.

Интересно Создатели литий-ионной батареи работают над аккумулятором нового поколения

Как это работает

Электромагнитные волны используют безопасные неионизирующие радиочастоты, как Wi-Fi, Bluetooth и RfID (способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в метках). Также энергия передается непосредственно между двумя точками, что гарантирует повышенную безопасность.



Система передает энергию между двумя точками

Технология вообще не подвержена влиянию каких-либо атмосферных и погодных явлений. Кроме того, системой предусмотрено появление птиц, вертолетов, дронов и других объектов во время работы – передача энергии остановится, если датчики лазерного пересечения зафиксируют посторонние объекты.



Мобильны системы передачи энергии

Сначала планируется передавать ток мощностью до 2 кВт. Со временем объемы передаваемой энергии будут многократно увеличены.