В Новой Зеландии испытывают первую беспроводную систему передачи энергии на большие расстояния
Новые устройства беспроводной передачи энергии компании Emrod могут передавать большие объемы электроэнергии между двумя точками. Единственным существенным минусом технологии является дальность работы, которая ограничена зоной прямой видимости.
В системе используется передающая антенна, реле и ректена (антенна, способная превращать микроволновую энергию в электричество), рассказывает PM.
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Как это работает
Электромагнитные волны используют безопасные неионизирующие радиочастоты, как Wi-Fi, Bluetooth и RfID (способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в метках). Также энергия передается непосредственно между двумя точками, что гарантирует повышенную безопасность.
Система передает энергию между двумя точками
Технология вообще не подвержена влиянию каких-либо атмосферных и погодных явлений. Кроме того, системой предусмотрено появление птиц, вертолетов, дронов и других объектов во время работы – передача энергии остановится, если датчики лазерного пересечения зафиксируют посторонние объекты.
Мобильны системы передачи энергии
Сначала планируется передавать ток мощностью до 2 кВт. Со временем объемы передаваемой энергии будут многократно увеличены.