Новости об iPhone 12: появились детали о мощности процессора
Чем ближе осень, и вероятная дата презентации новой линейки iPhone 12, тем больше появляется слухов о будущей новинке. Популярный инсайдер рассказал о производительности процессора Apple A14 Bionic для iPhone 12.
Информатор под псевдонимом Komiya убеждает, что скачок производительности по сравнению с A13 Bionic будет огромным, передает wccftech.com.
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По его словам, по мощности CPU ожидается прирост на 40%. Что касается графики, то производительность должна вырасти до 50%.
Можно ли верить
Традиционно новые смартфоны Apple задают планку производительности. Ранее сообщалось, что новый процессор позволит компании существенно нарастить быстродействие и энергоэффективность однокристальной системы A14 Bionic.
Также известно, что A14 Bionic сохранит ту же 6-ядерную конфигурацию, что и предшественник, то есть 2 мощных ядра в связке с 4 энергоэффективными.
Таким образом мощность A14 Bionic может быть выше, чем у 15-дюймового MacBook Pro на базе процессоров Intel.
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Что касается информатора Komiya, то он уже не раз делился подробностями о грядущих смартфонах Apple. Сейчас 100% подтверждения эти слухи не получили.