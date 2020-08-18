В начале августа 2020 года Microsoft объяснила, что новую версию браузера Edge для Windows 10 нельзя будет удалить. Теперь браузер включен в обновление операционной системы. Пользователи, которые установили новый Edge или обновились, теперь больше не смогут "откатить" версию браузера на более раннюю версию, а также исключить это ПО с Windows 10.

Microsoft объяснила, что это сделано для защиты пользователей Windows 10. Поскольку только последняя версия браузера Edge на базе Chromium обеспечивает оптимальную производительность, конфиденциальность и безопасность системы при открытии сайтов в сети.

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Edge по умолчанию

Microsoft в последние недели поэтапно переводила пользователей Windows 10 с устаревшей версии Microsoft Edge на новую версию. Причем в конце июля этого года компания начала рассылать обновление KB4559309, которое автоматически в принудительном порядке обновляет старый браузер Edge в системе на новую версию Edge на базе Chromium. Однако, некоторые пользователи заметили, что после установки этого обновления их ПК на Windows 10 стали медленнее загружаться и притормаживать при запуске различных приложений, а также при переключении между приложениями. К тому же они наблюдали падение FPS в играх.

Оказалось, что обновление KB4559309 нельзя просто так удалить из системы. Если оно было установлено и ПК начал тормозить, то пользователю необходимо использовать функцию восстановления системы и вернуться к предыдущей версии Windows 10. А для предотвращения автоматического обновления KB4559309 пользователю необходимо вручную загрузить новую версию браузера Edge на основе Chromium через веб-сайт Microsoft.

Как "заблокировать" обновления

Пользователям, которые не собираются использовать браузер Edge и еще не обновили его до последней версии, было предложено заблокировать его обновление с помощью инструмента Microsoft Edge Blocker Toolkit или вручную путем изменения реестра ОС.

В последнем случае необходимо в "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft" создать папку "EdgeUpdate", внутри которой создать ключ (DWORD 32-бита) "DoNotUpdateToEdgeWithChromium" со значением "1".

Ранее 15 января 2020 года стабильная версия браузера Microsoft Edge на базе Chromium стала доступна для скачивания пользователям Windows, macOS, iOS и Android. Браузер поддерживает 90 языков, включая украинский. Тогда Microsoft заявила, что новый Edge "является единственным браузером, оптимизированным для Windows 10". К тому же компания опубликовала исходный код некоторых компонентов браузера.