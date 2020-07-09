До сих пор нет точной информации о дате анонса новой линейки смартфонов Apple iPhone 12. Но в сети появляется все больше информации о новинке. В частности, источники называют даже вероятную стоимость.

Однако, цена самого доступного iPhone 12 несколько разочаровывает, передает slashgear.com.

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Один из аналитиков, Джефф Пу, специализирующийся на продукции Apple, озвучил приблизительную стоимость новой линейки смартфонов американской компании.

По его словам, цена iPhone 12 может стартовать с отметки 749 долларов (20 300 гривен). Как известно, его предшественник iPhone 11 на старте продаж стоил 700 долларов. Поэтому стоимость самой доступной модели вырастет на 50 долларов.

В чем дело

Интересно, что несмотря на более высокую цену, Apple планирует сократить комплект поставки нового iPhone. В частности, в коробке пользователи не найдут блок питания, только кабель Lightning. Не будет также проводных наушников (это делают для того, чтобы повысить продажи Airpods).

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Однако, повышение стоимости имеет логическое объяснение – новая линейка должна быть оснащена 5G-модемами. Этот факт может быть связан и с экономией на аксессуарах.

По слухам, самый доступный iPhone 12 получит 5,4-дюймовый OLED-дисплей. Также в продажу поступит и большая 6,1-дюймовая версия смартфона.