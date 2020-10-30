Команда комьюнити-менеджеров S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжает дело своих коллег, которые когда-то занимались продвижением оригинальной игры. Разработчики не часто радуют сообщество новинками об игре, но факты становятся все интереснее.

На этот раз пролил свет на новые подробности шутера представитель GSC Game World, который пользуется ником McCulkin в официальном дискорте игры, сообщает 24 канал.

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Что рассказали об игре

"Уверен, что STALKER 2 будет игрой, которая будет удивлять. И тех, кто играл только в основную трилогию и никогда не играл в модификации, и тех, кто постоянно искал для себя что-то новое с помощью надстроек. Наступают новые механики, интересные решения и фишки, которых не было в предыдущих играх. Но мы стараемся сделать так, чтобы игроки сразу поняли: да, это STALKER "Небольшая новизна" в контексте такого большого периода уж точно не совсем актуальна фраза. С последней игры прошло много времени, чтобы в STALKER 2 была лишь "небольшая новизна". Игроков ждет самый большой открытый мир, в рамках вселенной игры, в сеттинге постапокалипсиса, работающий с нелинейным сюжетом", – отметил McCulkin.

Конечно же, особенно примечательным выглядит фраза о "самом большой открытом мире в сеттинге постапокалипсиса". Карта Fallout 76, например, представляет собой зону примерно в 16 квадратных миль. Но мало просто сделать большую карту, ее еще предстоит наполнить интересным контентом. Війдет ли это у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2? Узнаем уже в ближайшие годы.

Официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, видео: