Вскоре ожидается презентация новых iPhone. И хотя в сети уже много информации о них, достоверно пока еще ничего не подтверждено. Например, за последние несколько месяцев различные инсайдеры сообщали о цене будущих смартфонов. Согласно новым сообщениям, новинки будут дороже прошлогодних моделей.

Ранее сообщалось, что цена iPhone 12 может стартовать от 549 долларов за самую доступную модификацию 5,4-дюймовой модели в версии с 4G, тогда как 5G-варианта приписывали цену в 649 долларов, сообщает 24 канал.

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Была также информация, что Apple сохранит первоначальный ценник на уровне прошлогоднего iPhone 11 – 699 долларов. Однако теперь инсайдеры уверяют, что новые модели однозначно будут дороже прошлогодних, сообщает Gizmochina.

Почему iPhone 12 подорожает

Повышение стоимости новых iPhone связывают не только с внедрением поддержки сетей пятого поколения, но также с подорожанием компонентов. По этим причинам ожидается, что цены на iPhone 12 будут стартовать с 749 долларов. И это при том что из комплектации смартфонов исчезнут наушники и блок питания для зарядки. Предполагается, что Apple будет отдельно продавать зарядку мощностью 20 Вт.

Apple может объявить дату презентации новых iPhone в ближайшие недели.

Между тем, сразу после большой презентации, которая состоялась 15 сентября, Apple официально выпустила новую версию операционной системы iOS 14. Список iPhone, которые могут обновить ОС можно просмотреть по этой ссылке.