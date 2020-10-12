Авторитетный инсайдер Макс Вайнбах, известный по многочисленным достоверным публикациям, уточнил ряд характеристик серии iPhone 12 за день до презентации Apple. В частности, источник рассказал своим подписчикам об автономности, модуле камеры и особенностях работы сканера Face ID будущих новинок.

Новые детали об iPhone 12 и 12 Pro

В своем твиттере @PineLeaks инсайдер сообщил, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать на одном заряде как минимум на час дольше по сравнению с предшественниками, однако автономность iPhone 12 mini сократится по сравнению с базовым iPhone 11. Обновленный датчик распознавания лица Face ID, согласно данным источника, будет срабатывать еще быстрее за счет использования нового алгоритма динамического зонирования.

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Новые возможности камеры

Вайнбах также заявил, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат функцию четырех- и пятикратного оптического зума для основной камеры соответственно. Кроме того, Apple улучшит качество цифрового увеличения благодаря объединению нескольких кадров с разным уровнем масштабирования с использованием алгоритма повышения резкости. Для улучшения качества картинки смартфон использует технологии Deep Fusion и Smart HDR 3.

По данным источника, сверхширокоугольный объектив iPhone 12 получит светосильную диафрагму, которая улучшит качество съемки при слабом освещении, и продвинутые возможности в области макрофотографии. Что касается записи видео, источник приписывает новинке функцию создания 4K-роликов с кадровой частотой до 240 fps.

Когда покажут новые iPhone?

Презентация смартфонов серии Apple iPhone 12 состоится уже завтра, 13 октября. Кроме новых смартфонов Apple также может показать: