Недавно Google объявила, что с 1 июня 2021 года за увеличение емкости хранилища для резервных копий фотографий и видео в высоком качестве пользователям Android придется доплатить. Компания также отметила, что смартфонов серии Pixel нововведение не коснется – но, как оказалось, речь шла не обо всех моделях фирменной линейки.

По заявлению Google, синхронизированный с облачным хранилищем медиаконтент будет учитываться по объему для будущих моделей смартфонов семейства Pixel.

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Как и в случае с гаджетами других производителей, данные, загруженные из новых фирменных аппаратов в "Google Фото", будут занимать место на "Google Диске".



Отныне фото будут занимать место в хранилище Google

Если у меня уже есть Pixel?

Представители поискового гиганта подчеркнули, что говорится именно о предстоящих устройства. Все владельцы актуальных "точек", как и было указано ранее, смогут пользоваться облачным хранилищем без ограничений. Однако при изменении гаджета им придется оплачивать дополнительную емкость для выгрузки файлов при превышении объема резервной копии в 15 ГБ.

Как увеличить объем хранилища

Пользователям будет предложено тарифный план Google One. Поэтому за 100 ГБ дополнительного дискового пространства на сервере владельцам Android-гаджетов нужно будет доплатить около 500 гривен в год при одноразовой оплате, или примерно 50 гривен в месяц при периодическом выставлении счета. Исключением станут владельцы смартфонов семейства Google Pixel – для них ограничений по объему хранения файлов в облаке предусмотрено не будет.