Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, выпустила несколько новых Android-смартфонов. Это бюджетники Nokia 2.4 и Nokia 3.4. Это обновленные версии прошлогодних девайсов Nokia 2.3 и Nokia 3.2.

Подробнее о характеристиках новеньких Nokia 2.4 и Nokia 3.4 рассказало издание GSM Arena.

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Подробнее о Nokia 2.4

Nokia 2.4 получила экран диагональю 6,5 дюйма с соотношением сторон 20:9 и каплевидным вырезом вверху экрана. Сердцем устройства стал процессор SoC MediaTek Helio P22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Флеш-памяти здесь предусмотрено 32 ГБ.

Основная двойная камера с разрешением основного модуля на 13 Мп и сенсором глубины на 2 Мп. Фронтальная имеет разрешение 5 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4 500 мАч. Для заряда используется порт microUSB. Из интересного также стоит отметить – это модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена. На американском рынке Nokia 2.4 оценили в 139 долларов (3 800 гривен).

Бюджетный Nokia 2.4 / Фото gsmarena.com

Характеристики Nokia 3.4

Смартфон получил экран размером 6,39 дюйма и соотношением 19.5:9. Фронтальная камера размещена в специальном вырезе в левом верхнем углу.

Nokia 3.4 оснащен процессором SoC Snapdragon 460, работающим в паре с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.

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Основная камера у Nokia 3.4 – тройная, с модулями на 13,5 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора – 4 000 мАч.

Цена Nokia 3.4 в США – 179 долларов (почти 5 тысяч гривен).