Украинское представительство Huawei провело онлайн-презентацию, в рамках которой официально презентовали новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro. Это первые в мире наушники с динамической системой активного шумоподавления.

24 канал тоже участвовал в этой презентации, поэтому подробно расскажем о новинке.

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Что интересного

Huawei FreeBuds Pro получили динамическую подвеску между динамиком и динамическим драйвером. Она стабилизирует акустическую систему всего наушника и уменьшает вибрации для четкого и чистого звучания в различных условиях.

Благодаря функции Dynamic EQ Adjustment наушники автоматически оптимизируют звук с учетом уровня шума окружающей среды.



Новые TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro / Фото пресс-служба Huawei

Huawei FreeBuds Pro оснащены двумя микрофонами снаружи и внутри, которые автоматически распознают условия вокруг и переключаются между тремя режимами для эффективного устранения шумов:

ультрарежим (Ultra Mode),

комфортный (Cozy Mode),

общий (General Mode).

Huawei FreeBuds Pro на одном заряде могут проработать до 4,5 часов с активным шумоподавлением или до 7 часов с отключенной функцией.

Интересно, что активировать функцию шумоподавления можно просто коснувшись ножки наушника.

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Также Huawei FreeBuds Pro распознают жесты пользователей, например для регулировки громкости, ответов на звонки или проигрывания любимых треков. Достаточно просто провести пальцем по ножке наушника, чтобы активировать необходимую функцию.

Huawei FreeBuds Pro имеют несколько интеллектуальных функций. В частности, это режимы Awareness Mode и Voice Mode для четкого распознавания звуков вокруг.

Цена

В Украине Huawei FreeBuds Pro поступят в продажу 30 октября. Рекомендованная цена новинки – 5 999 гривен.