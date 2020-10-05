Отныне украинцы смогут получать информацию о штрафах и долгах по исполнительным производствам прямо в приложении Дия. Кроме того в том же приложении доступна возможность оплатить все штрафы и долги.

5 октября Минцифры презентовало обновленную версию приложения Дия 2.0 с новыми услугами и функциями, сообщает 24 канал. Среди ряда новых возможностей украинцы получили доступ к информации о штрафах и долгах по исполнительным производствам, а также возможности их уплаты прямо в приложении Дия.

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Просмотр и оплата штрафов ПДД и долгов по исполнительному производству теперь доступны в приложении Дия. Ранее этими услугами могли воспользоваться только тестировщики приложения, однако с 5 октября Дия 2.0 стало доступным всем украинцам, а вместе с ним и ряд новых услуг и функций.

Гораздо проще оплачивать онлайн в приложении. Скоро долги имущественного характера можно будет отслеживать не только в приложении, но и в кабинете гражданина на портале,

– отметил Федоров.

Как это работает

Оплата штрафов или долгов происходит в несколько нажатий. При этом квитанция хранится в приложении, ее можно скачать или отправить на электронную почту. После оплаты можно отслеживать изменение статуса долга или штрафа.

Найти новые услуги в приложении действие просто. Отныне услуги и документы отфильтрованы в отдельные разделы внизу приложения. В разделе "Документы" доступны все цифровые версии документов пользователя, а в разделе "Услуги" – новые модности для украинцев, которые можно осуществить прямо в приложении.