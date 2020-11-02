Украинский интернет-магазин Rozetka рассказал о запуске собственного бренда бытовой техники RZTK. Товары уже можно приобрести на сайте.

О запуске рассказал на своей странице в Facebook Владислав Чечеткин. В разработке бренда приняли участие специалисты Fedoriv Agency. Украинский интернет-гигант будет продавать бытовую и полупрофессиональную технику.

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Что известно

Бренд зарегистрирован в Германии, а техника производится в Китае. До конца года планируют продавать электротовары, инструменты, технику для сада, бытовую технику. Далее ассортимент будут расширять другими категориями товаров.

Мы решились на такой шаг, чтобы иметь возможность полностью отвечать за продукт. Влиять на завод, на производственные процессы, на качество, логистику и ценообразование. Но также хотим сами определять ассортимент и иметь возможность продавать то, что ищет и ждет наш потребитель, а не только то, что сейчас в наличии на рынке, – написал в Facebook Владислав Чечеткин, соучредитель компании Rozetka.

Сейчас на сайте доступны к заказу 5 групп товаров:

садовая техника,

клининговое оборудование,

системы полива,

снегоуборочная техника,

генераторы.

Смотрите краткую презентацию бренда от Fedoriv Agency: видео