Компания Xiaomi представила очередной девайс для кухни. Это умная духовка под названием Mijia Smart Oven. Он предусматривает поддержку сразу нескольких режимов работы.

Как передает Gizmochina, Mijia Smart Oven может выполнять жарку, приготовление на пару, а также проводить стерилизацию.

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Кроме того, новинкой можно управлять с помощью смартфона.

Что еще интересного

Внутренний объем духовки составляет 30 литров. Она оснащена интеллектуальной ручкой-регулятором с интегрированным дисплеем. На нем можно быстро переключать необходимый режим приготовления. Особенностью устройства стало наличие специального режима стерилизации. Если его выбрать, то продукты или вещи будут обрабатывать горячим паром в течение 30 секунд.

Духовка Mijia Smart Oven / gizmochina.com

Духовка является элементом системы умного дома Mijia и предусматривает удаленное управление с помощью смартфона. Только сначала нужно загрузить фирменное приложение.

Цена

Стоимость Mijia Smart Oven составляет 216 долларов (5800 гривен). Предзаказ стартует 26 августа.