Одно из главных нововведений в смартфонах iPhone 12 – обновленный дизайн. Но красивый внешний вид – это не самая важная функция дизайна. Такое новое обрамление обеспечивает дополнительную защиту смартфона.

Как передает CNBC, форма корпуса последних моделей к iPhone 11 была не такой надежной и практичной. Поэтому это и было одной из причин, по которым Apple вернулась в iPhone 12 к металлической пластине, которая очерчивает смартфон по периметру.

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Ранее эксперты считали, что так производитель хотел повторить успех моделей iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5 и iPhone 5s. Внешний вид этих устройств пользователи считали одними из самых успешных за всю историю.

Как работает защита

Такая плоская рамка значительно надежнее защищает смартфон от повреждений при падении. Также дополнительную надежность обеспечивает и новое керамическое покрытие Ceramic Shield – об этом Техно 24 писало ранее.

Как поясняют эксперты, когда смартфон (например, iPhone 11) падает торцом, то часто появляются трещины на круглом корпусе, которые переходят в повреждения левой или задней стеклянных панелей.

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В то же время, если падает iPhone 12, то энергию удара может, так сказать, поглотить металлическая рамка и новое защитное стекло. А следовательно: и шансов возникновения трещин меньше.