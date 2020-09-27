Компания Google уже 22 года выполняет свою давно заявленную миссию – "организовывает мировую информацию и обеспечивает ее доступность и пользу для всех". По этому поводу поисковик выпустил новый праздничный дудл.

Google в 1998 году создали аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин (доменное имя для Google зарегистрировали 15 сентября 1997 года, а саму компанию – ровно через год, в 1998), напоминает 24 канал.

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В 2004 году компания вышла на фондовый рынок и начала продавать акции. Миссией компании с самого начала ее существования провозгласили "организацию мировой информации и обеспечение ее доступности и пользы для всех".

Сегодня, спустя 22 года, это самый популярный поисковый сервис.

А еще Google владеет Gmail, YouTube, Blogger и другими сервисами.

Сайт Google.com считают самым посещаемым в мире (вместе с facebook.com).

К такому празднику, как 22 года работы, компания Google выпустила новый дудл. К слову, дудлы (тематические рисунки) поисковик выпускает время от времени по случаю больших праздников, а также и дней смерти или рождения выдающихся людей.

Дудл трудно не заметить: на главной странице поисковой системы появляется измененный логотип, стилизованный под событие.



Дудл до 22 годовщины работы компании Google / Скриншот

К слову, первый дудл в истории – так называемая "человек в огне" или "горящая человек" – возник случайно:

Этот рисунок – эмблему фестиваля в Неваде, на который поехали Пейдж и Брин – разместили на титульной странице поисковика. Таким образом мужчины сообщили о своем временном отсутствии. Но идея очень понравилась пользователям.



Этот – первый, а сколько дудлов вышло за время существования компании – и не счесть / Скриншот