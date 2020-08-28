"Граф Монте-Кристо" – невероятно успешный приключенческий роман о несправедливости и мести за нее, написанный и опубликованный в XIX веке. Автор произведения – Александр Дюма-отец, один из самых популярных писателей современности.

Именно этому событию Google посвятил свой новый дудл, пишет 24 канал , ведь первая часть романа вышла 28 августа 1844 в журнале Journal des Debats (последняя – 15 января 1846).

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Эдмон Дантес, главный герой произведения, несправедливо обвинен и заключен в тюрьму в замке Иф на острове Монтекристо. Попадает он туда еще юношей, а выходит через 14 лет – зрелым мужчиной, все мысли которого о мести.

Собственно, "Граф Монте-Кристо" – это роман о мести. Это роман о том, что месть в итоге удовольствия и счастья не приносит.

Дантеса не выпускают из тюрьмы – он убегает, удачно притворяясь мертвым. А еще и приобретает огромное сокровище, о котором узнал из рассказа другого заключенного. Благодаря деньгам Дантес снова притворяется – графом Монте-Кристо. Потом одного за другим находит своих обидчиков и целенаправленно разрушает их жизнь.

Пока в итоге не остается с пустотой в душе.

Интересный факт: успех романа "Граф Монте-Кристо" был невероятным. Писатель Александр Дюма-отец (1802 – 1870) заработал на нем столько денег, что стал богат как его герой Дантес.



На эти деньги Дюма построил загородную виллу – шикарный дворец, который назвал "Замок Монте-Кристо". В этом дворце Дюма некоторое время успешно и расточительно жил, в конце концов потратив почти все состояние на развлечения и женщин.



Но несмотря на это Александр Дюма-отец был одним из самых читаемых авторов того времени. За 20 лет литературной карьеры он написал около 400 романов и пьес, собрание его сочинений составило 301 том.

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