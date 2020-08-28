Новый дудл от Google: 28 августа вышла в свет первая часть культового "Графа Монте-Кристо"
"Граф Монте-Кристо" – невероятно успешный приключенческий роман о несправедливости и мести за нее, написанный и опубликованный в XIX веке. Автор произведения – Александр Дюма-отец, один из самых популярных писателей современности.
Именно этому событию Google посвятил свой новый дудл, пишет 24 канал, ведь первая часть романа вышла 28 августа 1844 в журнале Journal des Debats (последняя – 15 января 1846).
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Эдмон Дантес, главный герой произведения, несправедливо обвинен и заключен в тюрьму в замке Иф на острове Монтекристо. Попадает он туда еще юношей, а выходит через 14 лет – зрелым мужчиной, все мысли которого о мести.
Собственно, "Граф Монте-Кристо" – это роман о мести. Это роман о том, что месть в итоге удовольствия и счастья не приносит.
Дантеса не выпускают из тюрьмы – он убегает, удачно притворяясь мертвым. А еще и приобретает огромное сокровище, о котором узнал из рассказа другого заключенного. Благодаря деньгам Дантес снова притворяется – графом Монте-Кристо. Потом одного за другим находит своих обидчиков и целенаправленно разрушает их жизнь.
Пока в итоге не остается с пустотой в душе.
Новый дудл от Google о Дюма и его графе Монте-Кристо: смотрите фото
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